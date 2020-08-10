Перед судом предстанут двое местных жителей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Покров и 45-летнего жителя поселка Нагорный. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).В апреле текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратилась 69-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что днем ранее она потеряла банковскую карту, которую ей дала дочь для пользования. Затем на сотовый телефон ее дочери стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств, после чего банковскую карту она заблокировала. Общий ущерб превысил 11 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, изучили записи с камер видеонаблюдения магазинов, а также проанализировали информацию о платежах по карте. В результате проделанной работы личности и местонахождение злоумышленников были установлены.Фигуранты свою вину признали и пояснили, что банковскую карту нашли в магазине. Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, злоумышленники неоднократно использовали ее для совершения покупок в магазинах города.В ходе расследования причиненный ущерб обвиняемые возместили в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.