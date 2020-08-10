Злоумышленник предложил потерпевшей помощь в оформлении кредита, после чего похитил ее денежные средства и перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем мошенничества.В территориальный отдел полиции обратилась 50-летняя приезжая. Заявительница сообщила, что ее знакомый обманным путем, под предлогом помощи, завладел ее денежными средствами.Установлено, что в процессе общения со своим знакомым женщина рассказала ему, что собирается продавать квартиру в родном городе и покупать новую. Мужчина сообщил, что является работником банка и предложил свою помощь в оформлении кредита, на что заявительница согласилась. После просмотра квартиры, находящейся в залоге, женщина приняла решение ее приобрести. В течение двух недель потерпевшая переводила на счет знакомого определенные суммы денег под предлогом залога, оформления сделки и услуг юристов. Получив крупные денежные средства, мужчина перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила свыше 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний приезжий. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73