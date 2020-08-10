Указом Президента Российской Федерации генерал-майор полиции Владимир Егорович Домашев назначен на вышестоящую должность...

На Петровке, 38 в режиме видеоконференции под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве - начальника полиции генерал-майора полиции Игоря Зиновьева состоялось представление заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве по охране общественного порядка.Указом Президента Российской Федерации генерал-майор полиции Владимир Егорович Домашев назначен на вышестоящую должность - заместителя начальника полиции Главного управления МВД России по городу Москве по охране общественного порядка.Владимир Егорович родился 28 апреля 1965 года в селе Ленинская Искра Медвенского района Курской области. После окончания Минского высшего военно-политического общевойскового училища с сентября 1986 по ноябрь 1997 года проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации на должностях от заместителя командира учебной роты по политической части до заместителя командира батальона пулеметно-артиллерийского дивизиона 5-й армии Дальневосточного военного округа.На службу в органы внутренних дел поступил в марте 1998 года на должность инспектора службы 3 полка патрульно-постовой службы милиции ГУВД г. Москвы. С февраля 1999 по август 2006 года проходил службу на должностях командного состава оперативного полка ГУВД по г. Москве. С августа 2006 по 2017 год командовал 2-м оперативным полком полиции Главного управления МВД России по г. Москве.В декабре 2017 года Указом Президента Российской Федерации Владимир Егорович Домашев назначен заместителем начальника Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Также в феврале 2019 года Президент Российской Федерации подписал Указ о присвоении Владимиру Федоровичу Домашеву высшего специального звания генерал-майор полиции.Награжден государственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; медалью «За отличие в охране общественного порядка». Неоднократно поощрялся руководством МВД России, Главного управления МВД России по г. Москве и Правительством г. Москвы. Владимир Егорович принимал активное участие в общественной и спортивной жизни Главного управления.Женат, имеет двоих сыновей.Игорь Зиновьев выразил надежду на то, что на ответственном посту новому начальнику удастся достигнуть всех поставленных задач: «Подразделение охраны общественного порядка выполняет спектр важнейших задач, от профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения, до охраны правопорядка на мероприятиях международного уровня. Руководство Главного управления МВД России по г. Москве рассчитывает, что под Вашим опытным руководством все эти задачи будут выполняться на высоком уровне».Также он пожелал новому заместителю начальника полиции по охране общественного порядка успехов в работе и, по традиции, вручил служебное удостоверение. В свою очередь, генерал-майор полиции Владимир Домашев поблагодарил руководство Главного управления МВД России по г. Москве за оказанное доверие.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве