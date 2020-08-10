Прокуратура Судогодского района в судебном порядке добивается обеспечения ФАПов транспортной инфраструктурой. Как установил надзорный орган, на ФАПы в поселке Передел и

Прокуратура Судогодского района в судебном порядке добивается обеспечения ФАПов транспортной инфраструктурой. Как установил надзорный орган, на ФАПы в поселке Передел и селе Картмазово деньги из бюджета были выделены в прошлом году в рамках национального проекта. Контракт на строительство подрядчик выполнил в срок, однако заниматься озеленением и укладкой асфальтового полотна не стал, поскольку строительство шло зимой, и эти работы выполнять в холода