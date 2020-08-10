Прокуратура Судогодского района в судебном порядке добивается обеспечения ФАПов транспортной инфраструктурой.

Прокуратура Судогодского района в судебном порядке добивается обеспечения ФАПов транспортной инфраструктурой.По информации областного надзорного ведомства, в 2019 году департамент здравоохранения выделил средства на строительство ФАПов в поселке Передел и селе Картмазово в рамках нацпроекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи».Контракт на строительство ООО «Феникс Групп» выполнен в срок, однако из него были исключены работы по озеленению и благоустройству в части асфальтного покрытия, в связи невозможностью проводить эти виды работ в зимний период.Фельдшерско-акушерские пункты функционируют. Вместе с тем в нарушение санитарно-гигиенических требований работы по озеленению и благоустройству на их территории до настоящего времени не выполнены.В этой связи прокурором района в суд направлено 2 заявления. В актах реагирования прокурор потребовал обязать Судогодскую центральную районную больницу провести работы по озеленению и благоустройству, в части асфальтного покрытия на территории указанных объектов здравоохранения, а департамент здравоохранения - выделить на указанные цели денежные средства.Иски прокурора удовлетворены, департамент добровольно исполнил требования прокурора района о выделении финансирования.