Десятилетний мальчик из города Березовского Свердловской области за четыре дня угнал два автомобиля. На одном из них он совершил наезд на другую машину. Так, ребенок оказался за рулем УАЗа, ..

Десятилетний мальчик из города Березовского Свердловской области за четыре дня угнал два автомобиля. На одном из них он совершил наезд на другую машину.Так, ребенок оказался за рулем УАЗа, который принадлежал его отцу. На нем он заехал на крышу автомобиля Ford, после чего машина заглохла, а испуганный мальчик сбежал. 7 августа он также угнал автомобиль Mazda, ключи от которого нашел в квартире у друга. Он проехал на машине около километра, после чего двигатель заглох. Отцу юного россиянина грозит штраф.