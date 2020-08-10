Работник будет обязан подтвердить медицинской справкой, что он действительно в этот день проходил диспансеризацию.

Уже в этом году владимирцы, как и все жители страны, смогут воспользоваться дополнительным выходным днем.Соответствующие поправки вступят в силу с 11 августа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Все работающие россияне старше 40 лет смогут взять дополнительный оплачиваемый выходной день, чтобы пройти диспансеризацию. Причем с сохранением зарплаты и места работы. Воспользоваться такой возможностью можно будет только 1 раз в год.Работник будет обязан подтвердить медицинской справкой, что он действительно в этот день проходил диспансеризацию.