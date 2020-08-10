Новая площадка для труппы Владимирского академического театра драмы. В Суздале, под открытым небом, актеры сыграли первый за время пандемии спектакль "Андрей Боголюбский".

Первая репетиция после долгой разлуки . Летние вечера в Суздале открылись спектаклем "Андрей Боголюбский". Новая площадка под открытым небом стала спасением для труппы.Юрий Круценко, актёр Владимирского академического театра драмы:- С одной стороны всегда люди ищут новизны, чего-то нового, чего-то, возможно, интересного. Но, по-моему, сейчас не тот случай, чтобы мы наслаждались этой новизной, потому что, так или иначе, наши мысли находятся там, в театре, где обгорелые стены, где закопченные потолки. И мы с болью это переживаем. Это не пустые слова. Я могу, в данном случае, говорить от имени всех своих коллег, что это общая и очень сильная боль.Малая сцена от пожара не пострадала - первые спектакли осеннего театрального сезона будут сыграны на ней и на других площадках - друзей, которые откликнулись. К выступлению на этой сцене, готовились, прежде всего, эмоционально, рассказывает Светлана Игнатова , пресс-атташе драматического театра. И уже во вторую очередь - приспосабливались технически.Светлана Игнатова, пресс-атташе Владимирского академического театра драмы:- Малая сцена не пострадала от пожара, и все, что на ней было из техники, все уцелело. Поэтому те спектакли, которые будут идти на малой сцене, будут идти в полном объеме. А на остальных площадках мы, конечно, будем зависеть от условий самой площадки. Вот, например, здесь нет крыши и поэтому подвесные элементы, декорации, участвовать в спектакле не будут. Но, я думаю, что зрители не потеряют от этого, потому что артисты настроены по-боевому.Эта площадка в Суздале - не единственная. Артисты примут участие и в Фестивале уличных театров. Уже сейчас разработан план выступлений до конца этого года. Зрители обязательно встретятся с любимыми актерами.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области:- Было огромное количество звонков от наших коллег из театров других регионов, которые готовы принимать у себя на гастролях Владимирский театр драмы. И спасибо большое Министерству культуры, потому что мы сейчас прорабатываем такую возможность поездок театра драмы в рамках программы "Большие гастроли".Весь август новая площадка драматического театра будет ждать зрителей. В репертуаре - комедии и водевили - истории только с хорошим концом.Мария Городская, Вячеслав Микульшин. "Вести-Владимир".