Новая дорога в Сельце. Местные жители и садоводы спустя почти 10 лет добились ремонта единственной дороги ведущей к их домам.

Новая дорога в Сельце. Местные жители и садоводы спустя почти 10 лет добились ремонта единственной дороги ведущей к их домам.Эта дорога на улице Толмачевской в Сельце ждала ремонта более 10 лет. Теперь вместо ям и ухабин новое асфальтовое покрытие. Жители частного сектора и проезжающие водители не раз жаловались на отсутствие нормальной дороги во все инстанции.Ирина Терентьева, жительница г. Владимира:- Здесь была очень плохая дорога, после дождя здесь вообще невозможно было пройти, здесь было море по колено, но теперь конечно дорогу сделали хорошую, но ее надо еще продлить подальше.Дело с мертвой точки сдвинулось только после обращения, написанного месяц назад. Просьбу местных исполнил правозащитник Алексей Лызлов. Благодаря ему на участке дороге был выполнен широкий спектр работ- от подготовки сметы до утрамбовки щебня и выравнивания и подъема самого дорожного полотна.Татьяна Новикова, жительница г. Владимира:- Мы ему за это естественно благодарны, но конечно тут еще осталось море проблем, но тем не менее вы видите, что это уже просто дорога, это не ухабы, да, это не какие-то разгромы тут непонятные.Все работы были выполнены в срок. Алексей Лызлов лично выезжал на объект и контролировал ход ремонта.Алексей Лызлов, юрист, правозащитник:- По ней невозможно было не то чтобы проехать на машине, пешком пройти, я как юрист разобрался в проблеме.Теперь садоводы и местные жители займутся обустройством самой территории. Проблем, говорят люди у них всегда хватает. Впрочем самая главная уже решена.Александр Сыпченко, Илья Хлудов, Вести Владимир.