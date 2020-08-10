Также в ведомстве сообщили, как правильно выбрать бахчевые.

Специалисты регионального Роспотребнадзора перечислили правила выбора арбузов и дынь. Как сообщили в ведомстве, покупать их нельзя вдоль автодорог, так как там реализуются товары, не прошедшие необходимую экспертизу, кроме того они могут впитывать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.Торговые точки по реализации бахчевых должны быть оборудованы в местах, определенных администрацией города или муниципального образования.Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную корку - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст. Рассказали в ведомстве.Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.