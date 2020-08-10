Собинская межрайонная прокуратура выявила факт невыплаты 313 работникам ООО «Бакулин Моторс Групп» заработной платы в сумме свыше 15 млн рублей за июнь-июль.

Собинская межрайонная прокуратура выявила факт невыплаты 313 работникам ООО «Бакулин Моторс Групп» заработной платы в сумме свыше 15 млн рублей за июнь-июль.В суд направлено 18 заявлений о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены.Также прокуратурой в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье "совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение".В отношении генерального директора ООО «Бакулин Моторс Групп» возбуждено дело о невыплате заработной платы. Также обществу внесено представление.В результате прокурорского вмешательства задолженность частично погашена, в настоящее время долг составляет около 6,5 млн рублей.