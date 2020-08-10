Сотрудники полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетней жительницы города Владимира Кулинич Анастасии Андреевны.

10 августа 2020 года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о пропаже Кулинич Анастасии Андреевны, 03.03.2012 г.р., жительницы города Владимира.Приметы: на вид 8-10 лет, рост около 146 см, плотного телосложения, волосы светло-русы средней длины, глаза серо-голубые.Была одета: темно-синее платье в белый горошек, розовые босоножки, в ушах сережки в виде мороженого.Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, необходимо сообщить информацию по телефонам: 8 900 476 01 40; 8 (4922) 77-83-30 или в дежурную часть любого территориального органа полиции.