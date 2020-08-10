У неё в ушах воткнуты серёжки в виде мороженого

10 августа во Владимире ушла из дома и не вернулась 8-летняя Ева Кулинич. Девочку уже разыскивает поисковый отряд «Лиза Алерт» и полицейские.По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, Еве на вид 8-10 лет, рост около 146 см, плотного телосложения, волосы светло-русые средней длины, серо-голубые глаза.В момент пропажи она была одета в тёмно-синее платье в белый горошек, розовые босоножки, в ушах были воткнуты выделяющиеся серёжки в виде мороженого.Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой девочки, сообщите по телефонам: 8 900 476 01 40; 8 (4922) 77-83-30 или в дежурную часть любого территориального органа полиции.