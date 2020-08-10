Приметы: рост 146 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Во Владимире пропала 8-летняя Ева Кулинич. Полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт" ведут её поиски.Приметы: рост 146 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.Была одета: тëмно-синее платье в белый горох, розовые сандалии.Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой девочки, необходимо сообщить информацию по телефонам: 8 900 476 01 40; 8 (4922) 77-83-30 или в дежурную часть любого территориального органа полиции.