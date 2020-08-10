Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области cнова увеличилось. За выходные умерло ещё 7-мь пациентов, из них двое — за последние сутки. Прирост ежедневных

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области cнова увеличилось. За выходные умерло ещё 7-мь пациентов, из них двое — за последние сутки. Прирост ежедневных летальных исходов длится уже больше месяца. Но областные чиновники не раскрывают подробностей об умерших. Тем временем, их число достигло уже 165. Новых случаев заболевания за выходные — 67, из