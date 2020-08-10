Сотрудники МЧС провели мониторинг территории в микрорайоне Заклязьменский Владимира.

Сотрудники МЧС провели мониторинг территории в микрорайоне Заклязьменский Владимира.На квадроцикле спасатели проехали по лесному массиву. Осмотрели местность и спомощью беспилотного летательного аппарата . Такой способ мониторинга позволяет оперативно обнаружить и потушить пожар. По итогам мониторинга очагов возгорания не обнаружено. Напомним, в регионе действует особый противопожароопасный сезон, и в это время посещение лесов ограничено. Разжигать костры, разводить открытый огонь - запрещено.