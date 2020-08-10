Этой весной количество звонков от лжесотрудников банков увеличилось на 300 процентов.

Желающих обогатиться за счет доверчивых граждан стало больше. Этой весной количество звонков от лжесотрудников банков увеличилось на 300 процентов. Статистику приводит владимирское отделение Центробанка России.В последнее время одной из популярных легенд стала информация якобы о резервном счете, на который срочно надо перевести деньги. В последнее время мошенники придумали «многоходовку». Они маскируются под официальные сервисы банка, чтобы убедить жертву в благонадежности. На телефон может даже прийти СМС с кодом от банка. В Центробанке напоминают, что настоящие сотрудники финансовых учреждений не будут спрашивать секретные данные карты. И советуют при любых подозрительных звонках не вступать в переговоры, а самому набрать телефона банка, который есть на обратной стороне карты.