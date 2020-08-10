Владимирский областной суд вынес приговор двум жителям региона за совершение особо тяжких преступлений в отношении детей Сообщается на официальном сайте суда.

Во Владимирский области вынесли приговор двум жителям региона за совершение особо тяжких преступлений в отношении детей. Сообщается на официальном сайте суда.Суд рассмотрел апелляционную жалобу 58-летнего жителя Собинки. Он посчитал приговор суда первой инстанции слишком суровым. 19 мая Собинский суд признал его виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и угрозой убийством к потерпевшей и использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет. Суд апелляционной инстанции признал явку с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, и смягчил назначенное наказание до 13 лет лишения свободы, также уточнена дата окончания периода содержания осужденного под стражей.Также приговором Камешковского районного суда осужден 39-летний житель района. Он признан виновным в совершении изнасилования несовершеннолетней и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В ходе судебного заседания подсудимый вину в содеянном не признал, утверждал, что потерпевшая его оговорила.