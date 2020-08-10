Большинство - 985 - во Владимире.
Большинство - 985 - во Владимире.
837 - в Гусь-Хрустальном районе,
664 - в Петушинском районе,
530 - о. Муром,
495 - в Ковровском районе,
440 - в Александровском,
310 - в Собинском районе,
292 - в Вязниковском районе,
278 - в Юрьев-Польском районе,
206 - в Кольчугинском районе,
159 - в Судогодском районе,
137 - в Киржачском районе,
148 - в Меленковском районе,
97 - в Суздальском районе,
79 - в Камешковском районе,
60 - в г. Радужном,
40 - в Селивановском районе,
37 - в Гороховецком районе.
За сутки на 9 августа 2020 года лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
5 случаев в о. Муром,
4 - во Владимире,
3 - в Ковровском районе,
3 - в Александровском районе,
2 - в Гусь-Хрустальном районе,
2 - в Кольчугинском районе,
1 - в Юрьев-Польском районе,
1 - в Петушинском районе,
1 - в Вязниковском районе.