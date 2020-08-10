В общей сложности своих денег не поучили 313 человек

Собинская межрайонная прокуратура установила, что компания ООО «Бакулин Моторс Групп» (торговая марка Volgabus) в течение июня-июля не выплачивала зарплату сотрудникам и задолжала им суммарно около 15 млн рублей. В общей сложности своих денег не поучили 313 человек.В результате прокурорского вмешательства сумма задолженности сократилась до 6,5 млн рублей, а в отношении генерального директора компании Алексея Бакулина возбуждено административное дело.