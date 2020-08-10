За совершенное преступление мужчине грозит срок до 15 лет.

В Вязниках направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.По информации пресс-службы областной прокуратуры, в мае мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел в коридор для разговора со своим знакомым. Там собутыльник ударил обвиняемого кулаком по лицу, от которого тот упал с лестницы. В ответ вязниковец жестоко избил своего знакомого, в результате чего он скончался.За совершенное преступление мужчине грозит срок до 15 лет.