Всего в регионе выявлено 5815 COVID заражённых

10 августа в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области лабораторно подтвердили 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 5815 COVID заражённых.5 новых случаев выявлено в Муромском районе;4 – в Александровском;3 – во Владимире;3 – в Гусь-Хрустальном районе;3 – в Кольчугинском районе;2 – в Ковровском районе;1 – в Меленковском районе.За время пандемии больше всего COVID-инфицированных выявлено во Владимире - 988, Гусь-Хрустальном районе – 840 и в Петушинском районе – 664.