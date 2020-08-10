Мужчина сообщил о совершенном в отношении него противоправном деянии, чтобы вернуть деньги за оплаченный заказ.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении местного жителя.В апреле текущего года в дежурную часть отделения МВД России по Гороховецкому району поступил телефонный звонок от 29-летнего мужчины. Он сообщил, что двое неизвестных людей, передвигаясь на мопеде, сорвали с его руки спортивную сумку, в которой находились телефон, ноутбук, банковская карта.Заявитель утверждал, что с банковской карты похищены денежные средства. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что время списания денежных средств не совпадает с преступлением. Данный факт опровергал первоначальные показания, и мужчина признался, что он умышленно придумал обстоятельства якобы совершенного в отношении него грабежа. Подозреваемый пояснил, что сделал заказ посредством сети Интернет, перевел деньги неизвестным лицам, но товар не получил. Для оперативного решения проблемы и возврата денежных средств фигурант решил сообщить в полицию заведомо ложные сведения о совершенном в отношении него преступлении.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.