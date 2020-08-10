Актер Дмитрий Шевченко рассказал, почему распался его брак. Звезда сериала Мажор не смогла мириться с успехами супруги.

Актер Дмитрий Шевченко рассказал, почему распался его брак.Звезда сериала "Мажор" не смогла мириться с успехами супруги.По словам Дмитрия, с будущей женой Александрой онпознакомился в студенческие годы. Артист влюбился с первого взгляда. "Сразупонял, что она моя судьба", – отметила звезда сериала "Мажор".Вскоре после первой встречи Шевченко и его зазноба расстались,однако спустя четыре года судьба вновь свела влюбленных. Окончив театральныйинститут, Дмитрий Шевченко уехал в Одессу. Артист стал частью местной труппы. Нановом месте работы актер встретил Александру.Спустя время пара официально оформила отношения. На штампе впаспорте настояла мама девушки. Свадьбу новобрачные не праздновали.Звезда сериала "Мажор" не скрывает, что Александра в те годыбыла успешна в профессии. Девушка хорошо зарабатывала. Танцовщица даже сняласьв клипе на песню Филиппа Киркорова "Зайка моя".Дмитрий Шевченко не смог смириться с тем, что супругаприносит в дом больший доход. Артист злился из-за того, что его любимая дружит с богатыми и влиятельными людьми."Я в итоге спровоцировал наше расставание. Я ревновал и былне уверен в себе", – рассказалартисто постыдных причинах разрыва в студии программы "Судьба человека" нателеканале "Россия 1".Отметим, что после развода Дмитрий Шевченко шесть летсостоял в незарегистрированных отношениях с актрисой Марией Шалаевой. У парыесть общий сын Нестор. Позже у Дмитрия было много романов. Артист считает себяубежденным холостяком.Напомним, актер Дмитрий Шевченко сыгралодну из главных ролей. Он перевоплотился в подполковника полиции Пряникова.