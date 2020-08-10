Актер Дмитрий Шевченко рассказал, почему распался его брак.
Звезда сериала Мажор не смогла мириться с успехами супруги.
Актер Дмитрий Шевченко рассказал, почему распался его брак.
Звезда сериала "Мажор" не смогла мириться с успехами супруги.
По словам Дмитрия, с будущей женой Александрой он
познакомился в студенческие годы. Артист влюбился с первого взгляда. "Сразу
понял, что она моя судьба", – отметила звезда сериала "Мажор".
Вскоре после первой встречи Шевченко и его зазноба расстались,
однако спустя четыре года судьба вновь свела влюбленных. Окончив театральный
институт, Дмитрий Шевченко уехал в Одессу. Артист стал частью местной труппы. На
новом месте работы актер встретил Александру.
Спустя время пара официально оформила отношения. На штампе в
паспорте настояла мама девушки. Свадьбу новобрачные не праздновали.
Звезда сериала "Мажор" не скрывает, что Александра в те годы
была успешна в профессии. Девушка хорошо зарабатывала. Танцовщица даже снялась
в клипе на песню Филиппа Киркорова "Зайка моя".
Дмитрий Шевченко не смог смириться с тем, что супруга
приносит в дом больший доход. Артист злился из-за того, что его любимая дружит с богатыми и влиятельными людьми.
"Я в итоге спровоцировал наше расставание. Я ревновал и был
не уверен в себе", – рассказал
артист
о постыдных причинах разрыва в студии программы "Судьба человека" на
телеканале "Россия 1".
Отметим, что после развода Дмитрий Шевченко шесть лет
состоял в незарегистрированных отношениях с актрисой Марией Шалаевой. У пары
есть общий сын Нестор. Позже у Дмитрия было много романов. Артист считает себя
убежденным холостяком.
Напомним, актер Дмитрий Шевченко сыграл
одну из главных ролей. Он перевоплотился в подполковника полиции Пряникова.