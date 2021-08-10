10.08.2021

2021-08-10 16:50:04

Бывший директор департамента ЖКХ Владимирской области назначен на ключевой пост во Владимиртеплогаз

Илья Потапов назначен директором по развитию государственного ООО «Владимиртеплогаз».



Напомним, что он покинул "Белый дом" в марте 2020 года вслед за Александром Байером, который написал заявление по собственному. желанию. Тогда его , в том числе и сотрудников департамента ЖКХ. Ведомство, по их словам , работало без сбоев, все показатели - в норме.



Поговаривали, что Потапов мог уйти из-за внутренних разногласий с руководством региона. Хотя на должность директора департамента Потапова (члена ЛДПР) назначил соратник по партии губернатор Владимир Сипягин. Где он проработал год и три месяца.



И вот теперь идут разговоры, что вскоре он переберется из кресла директора развитию «Владимиртеплогаза» в кабинет его главы.