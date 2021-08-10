Бизнесмен предлагает использовать лучшие решения других государств, чтобы привести Россию к процветанию во всех сферах.

Бизнесмен предлагает использовать лучшие решения других государств, чтобы привести Россию к процветанию во всех сферах.Предприниматель Дмитрий Давыдов, проанализировавший наиболее эффективные реформы развитых стран, сформировал перечень из 20 идей для значительного улучшения жизни россиян. Эксперт утверждает, что они принесут огромную пользу как гражданам, так и государству. Более того, для своих инициатив Давыдов создал специальный сайт , где все желающие могут подробно ознакомиться с каждой из них. Таким образом, он желает быть услышанным властями, чтобы его передовые идеи получили шанс стать реальностью.Бизнесмен отмечает, что этот список был создан и обнародован еще в 2016 году. Он обращался к ним и в различные профильные министерства и ведомства, мэрию Москвы и даже администрацию президента России, однако там ими не заинтересовались в достаточной мере. Давыдов уверен, что спустя пять лет эти предложения не только не утратили актуальности, но напротив – могут быть ещё более востребованными.К примеру, Дмитрий Давыдов считает, что в России можно ускорить получение различных госуслуг за дополнительную плату. В частности, граждане смогут заказать изготовление паспорта не за две недели, а за два-три дня. При этом чем дольше готов ждать клиент, тем дешевле для него будет услуга. Эксперт отметил, что аналогичное решение уже используется в Казахстане.Кроме того, Давыдов предложил разрешить официальную продажу "красивых" и "престижных" государственных номеров автомобилей. При этом стоимость подобных знаков будет зависит от уровня солидности номера. По мнению предпринимателя, это может увеличить поступления в госбюджет от автомобилистов.