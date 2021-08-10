Обвиняемый нашел патроны и решил продать их, обратившись за помощью к знакомой.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего и 62-летней жителей г. Петушки. Мужчина и женщина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение боеприпасов).Преступление выявлено и пресечено в июне текущего года сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Петушинскому району. В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято 13 патронов, которые, согласно заключению эксперта, изготовлены заводским способом и являются пригодными для стрельбы для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия соответствующего калибра.В ходе следствия установлено, что обвиняемый в мае текущего года нашел патроны различного калибра. Специального разрешения на хранение боеприпасов мужчина не имел, однако, не предпринял мер к тому, чтобы сдать их в правоохранительные органы. Фигурант решил сбыть патроны за 1000 рублей, обратившись за помощью к своей знакомой. Последняя согласилась помочь.Вину в содеянном фигуранты признали.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Сотрудники полиции напоминают: хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае это повлечет административную или уголовную ответственность.Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.