10.08.2021

2021-08-10 13:35:11

Киржачской типографии исполнилось без десяти сто лет

И постоялый двор, и редакция районной газеты, и место самовыражения киржачских художников… Чем только не была "Киржачская типография" за 90 лет. Юбилей отмечает полиграфическое предприятие, чью продукцию выбирают более 20 тысяч образовательных учреждений страны.



"Киржачской типографии" 90! Больше 10 лет назад новую жизнь предприятию подарила команда мецената Евгения Федорова. Он работал топовым менеджером в концерне "ЗНАК", который занимается производством защищенной полиграфии. В это же время Евгений Федоров собрал команду земляков и решил вернуться на родину.



Евгений Федоров, руководитель ОАО «Киржачская типография»:



- Типография в 2010 году представляла немного жалкое зрелище. Потому что там было устаревшее оборудование, но она была все равно в профиле и печатала бухгалтерские банки. Сейчас это полностью современный комплекс, который находится в промзоне нашего города. В центре есть небольшое помещение, с которого мы начинали, там буквально 800 метров, а сейчас практически 4 тысячи квадратных метров.



Главное - кадры. Из 30 человек команда выросла в 300. Никто не верил, что увядающее предприятие возродится, рассказывают сотрудники. Благодаря новому оборудованию, нестандартному подходу команде удалось получить лицензию ФНС на производство эксклюзивной типографской продукции и государственный заказ. Сейчас у предприятия более 20 тысяч контрагентов.



Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:



- Для нашего региона, во-первых, это один из брендов Владимирской области. Та социальная составляющая, которую "Киржачская типография" и лично Евгений Сергеевич Федоров несет на себе, это уникальная синергия, когда успешный бизнес ещё и социально ответственный.



Под ведением команды "Киржачской типографии" восстанавливаются музеи, театр, создаются арт-пространства, места для семейного отдыха, ярмарки. Все для того, чтобы молодежь не уезжала, а старшему поколению было комфортно.



Мария Красноштан, юрист-консультант ОАО «Киржачская типография»:



- Мы решили, что мир вокруг нас должен быть чуточку прекраснее. Может быть, именно поэтому пишутся сказки, именно поэтому город преображается, именно поэтому мы вспоминаем историю нашего края, именно поэтому мы отыскиваем те места, которые давно забыты. Мы пытаемся сохранить и идентифицировать наше лицо, мы пытаемся не дать нам исчезнуть с лица земли.



В планах на ближайшие 2-3 года - благоустройство автобусных стоянок, создание двух гостевых пространств и амбициозная цель - реновация промышленного микрорайона, наследия купцов Соловьевых.







Любовь Истратова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».



