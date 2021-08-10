Такой вопрос в числе первых подняли на сборе труппы после летних каникул. Напомним, в июне 2020-го при проведении электротехнических работ в здании театра случился пожар. Огонь повредил сцену,

Такой вопрос в числе первых подняли на сборе труппы после летних каникул. Напомним, в июне 2020-го при проведении электротехнических работ в здании театра случился пожар. Огонь повредил сцену, зрительный зал, уничтожил занавес, частично пострадало фойе. Другие помещения были сильно задымлены. С тех пор большая сцена закрыта. Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы У нас