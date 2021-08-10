Спортивный юбилей. Легендарному владимирскому тренеру по художественной гимнастике Любови Толкачёвой – 85 лет. С самого раннего утра она уже в родной спортивной школе. Принимает

Спортивный юбилей. Легендарному владимирскому тренеру по художественной гимнастике Любови Толкачёвой – 85 лет. С самого раннего утра она уже в родной спортивной школе. Принимает поздравления. Сейчас она – заслуженный тренер, обладательница многих почётных наград, воспитатель нескольких поколений талантливых гимнасток. Когда-то, вспоминает Любовь Николаевна, её столь же сильно привлекало и плавание. Однако грация, пластика и музыкальность