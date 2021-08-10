Занятия для предпринимателей, их сотрудников и самозанятых будут проходить как в онлайн-формате, так и при очных встречах.

Занятия для предпринимателей, их сотрудников и самозанятых будут проходить как в онлайн-формате, так и при очных встречах.Профессиональныйцентр малого и среднего предпринимательства начал работу на территории инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Столичные бизнесмены смогут ознакомиться с подробным расписанием занятий и записаться на уроки через .Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что занятия в профцентре МСП будут бесплатными. К ним могут присоединиться предприниматели, их сотрудники и самозанятые граждане."Сейчас профцентр МСП в "Технограде" предлагает девять направлений обучения. Среди них информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. Занятия будут проводиться онлайн и офлайн. В дальнейшем мы планируем постепенно расширять список образовательных программ, вводить новые углубленные курсы", — отметила Сергунина.Отметим, что на сайте профцентра МСП можно выбрать нужный формат уроков – очный или заочный – и направление обучения. Количество участников в каждой группе будет ограниченно в зависимости от тематики занятий.Для участия в образовательном проекте необходимо заранее подать заявку на сайте. Для этого потребуется выбрать интересующее мероприятие, указать свои ФИО, адрес электронной почты и номер телефона.Для записи нужно предоставить документ, свидетельствующий о регистрации человека в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. После завершения обучения участники получат сертификат или удостоверение о повышении квалификации.