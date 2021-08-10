Фигурантки совершали кражи, чтобы получить деньги для отдыха в кафе.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовных дел в отношении 19 и 20- летней местных жительниц. Фигурантки обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В марте текущего года в полицию обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже велосипеда. По словам заявительницы, транспорт хранился на лестничной площадке многоквартирного дома.Злоумышленницы были задержаны сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном они сознались.В ходе следствия была установлена причастность фигуранток к совершению еще одного имущественного преступления.Злоумышленницы, вскрыв хозяйственную постройку на улице Чайковского областного центра, похитили электроинструменты.Чужое имущество обвиняемые реализовали.Противоправные поступки девушки объяснили желанием получить деньги для отдыха в кафе.Общая сумма причиненного собственникам ущерба превысила 24 000 рублей. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.