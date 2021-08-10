10.08.2021

2021-08-10 12:05:04

Первому представителю Президента России во Владимирской области Николаю Егорову исполнилось 80 лет

Сегодня 80-летний юбилей отмечает первый в постсоветское время представитель Президента России Николай Сергеевич Егоров. Сейчас мало кто знает, что начинал Николай Сергеевич как председатель колхоза. Причем, за 10 лет руководства Егоров смог сделать захудалое хозяйство передовым. Секретами жизни Николай Сергеевич поделился с нашим корреспондентом Верой Куликовой.



Это видео десятилетней давности. Хотя Николай Егоров журналистов и неудобных вопросов не боится, пандемия внесла коррективы. Поэтому разговор с Николаем Сергеевичем - только по телефону. Пройдя большой трудовой путь, сейчас бывший первый представитель Президента России вспоминает: самая интересная работа там, где можно помочь другим.



Николай Егоров, полномочный представитель Президента РФ 1991-1996 гг.:



- Первое, когда я работал председателем колхоза, и второе, когда я работал в Службе занятости. Самое большое удовлетворение принесла эта работа.



В 25 лет Николай Егоров возглавил отстающий колхоз в Киржачском районе. И через 10 лет вывел его в передовые. Хотя земли там плохие. Как это ему удалось, до сих пор загадка, вспоминает Сергей Захаревич. Бывший директор совхоза Шихобаловский, а впоследствии директор департамента сельского хозяйства, и Николай Егоров дружат полвека.



Сергей Захаревич, директор департамента сельского хозяйства администрации Владимирской области (1991-1996 гг.):



- Оба на земле работали. И интерес был к его хозяйству у меня в том смысле, что Киржачские и Юрьев-Польские земли - это в какой-то степени небо и земля! А вот урожайность - наступал на пятки!



Трудное, но интересное - так вспоминает советское время Николай Сергеевич. Председателем колхоза имени Калинина его назначил райком партии. До этого о хозяйстве даже не слышал. Колхоз был захудалый. "Проще сказать - яма", - рассказывает Николай Егоров.



Николай Егоров, полномочный представитель Президента РФ 1991-1996 гг.:



- Мне говорят: ты - коммунист! Принимай давай! Короче, меня избрали председателем колхоза. Когда я им говорил на общем собрании: вот то-то сделаем, - в зале один смех был. Говорят, хватит нам байки рассказывать. Мы уже столько наслушались!



Пока Егоров председательствовал, колхоз Калинина не сходил со страниц газет и с экранов телевидения. В Киржачский район ехали за опытом со всей страны, а Николая Сергеевича избрали депутатом Верховного Совета России. Тогда-то он познакомился с Ельциным. Возможно, эта встреча стала судьбоносной. Николай Сергеевич в 91 году становится представителем первого Президента в области. Его воспоминания о Борисе Николаевиче с годами не меняются. Хотя признает: Ельцин 91 года и 93 года - разные люди. Но главное в другом.



Николай Егоров, полномочный представитель Президента РФ 1991-1996 гг.:



- Все вот грязь льют на Ельцина. Забыли о том, что он дорогу проторил новой России.



Верность - качество, которое Егоров не растерял с годами. В день юбилея за одним столом соберутся те, с кем поднимал колхоз, строил новую Россию, с кем спорил о политическом строе. И, конечно, семья: жена, трое сыновей, внук и четверо внучек. Это самая большая гордость всей жизни.







Вера Куликова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".