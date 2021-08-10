Тарас Березовец подвел итоги пресс-конференции Александра Лукашенко, который якобы отказался признавать Крым российским.

Тарас Березовец подвел итоги пресс-конференции Александра Лукашенко, который якобы отказался признавать Крым российским.На пресс-конференции президента Белоруссии, прошедшей 9 августа в Минске, Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов о принадлежности Крыма. Глава государства выдвинул условие для признания Крыма российским. По итогам встречи политолог Тарас Березовец заявил, что Батька продолжает считать полуостров территорией Украины.Конечно, многочисленным украинским экспертам не привыкать выдавать желаемое за действительное. Вот и сейчас аналитик из Киева переиначил слова белорусского лидера. На деле Лукашенко обещал признать Крым российским сразу после того, как это сделают все наши олигархи. Глава государства даже подчеркнул, что у него развязаны руки из-за поведения самой Украины.Березовец заявил, что Лукашенко считает Крым украинским. По его мнению, призыв белорусского президента к российским олигархам открыть свои представительства в Крыму – это реакция на поведение Кремля. "Признавать его он по-прежнему не собирается. Это еще один четкий ответ в отношении того, как он пытается спрыгнуть с кремлевской иглы зависимости", – сказал политолог.Меж тем, сам Лукашенко подчеркнул свою готовность признать Крым российским, даже несмотря на наличие его подписи под Будапештским меморандумом. Напомним, этот документ устанавливает гарантии безопасности для Украины.