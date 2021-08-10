10.08.2021

2021-08-10 09:05:04

При столкновении лесовоза с фурой во Владимирской области водителя зажало в кабине

Накануне в 21-31 сообщение о ДТП на 109 километре М-7.



Установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадал 1 человек. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.



Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалась 14 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.