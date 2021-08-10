Мужчины были неоднократно предупреждены, что их действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако проигнорировали слова сотрудников органов внутренних дел...

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержано двое граждан по подозрению в попытке дачи взятки должностным лицам при исполнении ими служебных обязанностей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации об организации незаконной трудовой деятельности иностранцев без заключения соответствующих договоров в магазине на улице Соколово-Мещерская, 34-летний уроженец ближнего зарубежья, желая избежать привлечения работников торговли к ответственности, предложил полицейскому денежное вознаграждение за несоставление административных материалов о выявленных нарушениях.Мужчина был неоднократно предупрежден, что его действия незаконны и влекут за собой уголовную ответственность, однако проигнорировал слова сотрудников органов внутренних дел и положил в портфель оперуполномоченного ОЭБиПК денежные средства в размере 20 тысяч рублей, после чего был задержан.Аналогичный противоправный факт пресечен в одном из салонов на Планерной улице, где оказывались косметологические услуги и реализовывались товары бьюти-индустрии без регистрации юридического лица. При проведении оперативно-розыскных мероприятий 40-летний приезжий, желая избежать уголовного и административного наказания за совершенное правонарушение, предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение.Несмотря на отказ и многочисленные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, мужчина предпринял попытку передачи оперативнику денежных средств в размере 22 тысяч рублей, после чего также был задержан.По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 3 статьи 291 УК РФ.В отношении 34-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении 40-летнего – в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56