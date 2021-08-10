10.08.2021

2021-08-10 21:35:04

У жителей Петушков суммы в квитанциях за общедомовое электричество увеличились в несколько раз

Внимательно читайте квитанции за коммунальные услуги, советуют жители многоквартирного дома по Филинскому проезду в Петушках. За июль всем собственникам квартир пришли странные суммы за электроэнергию. Кто виноват в лишних начислениях, разбирался Дмитрий Горкин.



Откуда такие цифры? Задаются вопросом жители многоквартирного дома в Петушках. В последней квитанции по оплате за электроэнергию появилось сразу несколько пунктов "Общедомовые нужды". Причём эти суммы даже значительно превысили начисления за собственное потребление.



Ольга Воронова, жительница г. Петушки:



- Я получаю квитанцию и очень удивляюсь счёту, который выставлен за электроэнергию. Я иду выяснять в "Энергосбыт", где насчитывают квитанции, почему у нас такая большая сумма. Оператор сказала, что, по- видимому, у вас в доме не все вовремя подают показания счётчиков. И меня возмутило: почему я должна платить за всех, кто не платит?



Лишние начисления в хаотичном порядке раскидали между всеми собственниками квартир. У кого-то это 200 рублей, у кого-то - почти тысяча. И как выяснилось, такая проблема возникает не в первый раз. К тому же остальные коммунальные услуги также периодически могут внезапно подорожать, говорят люди. К примеру, в зимний период за отопление суммы достигают семи тысяч в месяц.



Игорь Варламов, житель г. Петушки:



- На лето уезжаем на дачу, а счета приходят в три раза больше, чем я плачу за квартиру. Это одно. Второе - у нас собственная котельная на доме наверху. И нам городские власти всё равно насчитывают по тарифу городскому. Как будто у нас коммунальные системы завязаны на город.



Насколько правомерны такие начисления и откуда они берутся? С этими вопросами мы обратились в региональную инспекцию государственного жилищного надзора. Предварительно там пояснили, что если способ управления домом не выбран или он непосредственный, то ресурсоснабжающая организация выставляет жителям плату за весь объём, потреблённый домом.



Елена Андреева, начальник инспекции государственного жилищного надзора:



- Пока сейчас без проверки сказать сложно что-то. Потому что, если способ управления выбран у собственников, то жителям выставляются только в пределах нормативов ОДНы. Соответственно, если мы установим факт незаконности начислений, то выставим предписания и деньги жителям будут возвращены. Поэтому данное обращение принимаем как направленное официальным образом, будем проводить проверку и в течение месяца жителям дадим ответ.



Выяснить у самой ресурсоснабжающей компании причину таких завышенных платёжек тоже не вышло. После долгого ожидания на линии и перекидывания на других операторов был получен следующий ответ:



- К сожалению, я не нашла ответ на Ваш вопрос, я проверила данные начисления. Некорректно, я считаю, то есть по формуле, которую нам представляет филиал по расчётам, некорректно идёт начисление. Со своей стороны, я Вам предлагаю оформить запрос. Оператор составит запрос, направит специалистам в Ваш филиал, Вам поступит ответ в течение 30 календарных дней, на каком основании Вам была начислена эта сумма.



Кстати, запустить такую проверку можно и без длительного ожидания на линии. Достаточно сформировать запрос на сайте ГИС ЖКХ, он поступит в надзорные органы. О результатах сообщат в личном кабинете Госуслуг. Что же касается жителей многоквартирного дома в Петушках - они оплатят квитанции только тогда, когда им объяснят, за что начислен каждый рубль.







Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».