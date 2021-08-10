Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил о выдаче разрешения на строительство учебного корпуса с дошкольным отделением на месте сносимого детского сада в районе Аэропорт.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил о выдаче разрешения на строительство учебного корпуса с дошкольным отделением на месте сносимого детского сада в районе Аэропорт.В Москве родители не испытывают проблем сустройством детей в образовательные учреждения благодаря активному строительству детских садов и школ. Кстати, по показателюпешеходной доступности объектов образования Москва уже опережает Нью-Йорк иЛондон. Такие здания появляются во всех районах столицы.Так, в районе Аэропорт за счет городского бюджета построят учебныйкорпус на 350 мест с дошкольным отделением на 50 человек.Новое учебное заведение расположится по адресу: улица Константина Симонова, владение 3, строение 1.Старое здание детского сада, которое здесь находится, снесут.Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что дошкольное учреждение рассчитано на две группы для детей старшего возраста, а школа — начетыре параллели первых и вторых классов и по три параллели третьих-четвертыхклассов обучения.Проект учебного корпуса предусматривает инклюзивное обучение, то есть здесь смогут учиться и дети с ограниченными физическими возможностями. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, оборудуют групповую площадку для дошкольного отделения и спортивные площадки для дошколят и учащихся."Срок действия разрешения на строительство – до 27 мая 2022 года. Выданное разрешение позволит застройщику приступить к работам", – сказал Войстратенко.По словам председателя Мосгосстройнадзора, как только застройщик сообщит о начале работ, будет составлена программа проверок учебного корпуса на весь период строительства. Контролировать возведение здания также будут специалисты Центра экспертиз. Они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований."Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований", – уточнилВойстратенко.Напомним, ранее "Дни.ру" о том, что новый учебный корпус построили в Ховрине. Новое здание на Петрозаводской улице относится к школе № 597. Здесь обустроили учебные кабинеты, классы технического черчения и моделирования, робототехники и электрооборудования, химии и биологии, изо, астрономии и проектную мастерскую.