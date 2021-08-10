"Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве выявлен очередной канал сбыта фиктивных медицинских документов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве выявлен очередной канал сбыта фиктивных медицинских документов.В сети Интернет оперативники обнаружили объявление, в котором предлагалось приобрести за денежное вознаграждение сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) без ее фактического прохождения. В результате оперативно-розыскных мероприятий на Каширском шоссе полицейские задержали курьера, которая доставила заказчику именной сертификат. Стоимость нелегальной услуги составила 3200 рублей.Сотрудники обнаружили у женщины еще несколько заполненных документов, подтверждающих проведение вакцинации, а также справки о медицинском отводе от прививки. Изъятое направлено на экспертизу.Дознавателями ОМВД России по району Москворечье-Сабурово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и личностей ее соучастников.Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление и оборот, но и за использование поддельных документов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.