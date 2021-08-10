10.08.2021

2021-08-10 11:35:16

В районные больницы Владимирской области поступили маммографы и другая медтехника

В Камешковскую, Меленковскую, Селивановскую, Суздальскую и Юрьев-Польскую районные больницы поступило по одному рентгеновскому цифровому маммографу.



Современное оборудование предназначено для раннего выявления рака груди и другой патологии молочных желёз. Важное преимущество цифровой маммографии – малая доза рентгеновского излучения и качественное медицинская визуализация.



Кроме того, в Гороховецкую, Ковровскую, Кольчугинскую, Меленковскую, Петушинскую, Суздальскую, Уршельскую и Юрьев-Польскую районные больницы поставлено 23 кольпоскопа для диагностики гинекологических заболеваний, в том числе злокачественных новообразований.



Юрьев-Польская районная больница также получила электрический моно- и биполярный электрокоагулятор с комплектом инструментария. С помощью этого аппарата можно проводить хирургические операции с минимальными кровопотерями.



Технический арсенал Судогодской районной больницы пополнился современным эндоскопом для исследования и лечения пищевода, желудка и поджелудочной железы, а также нижних дыхательных путей. Ещё одна эндоскопическая система поступила в Петушинскую районную больницу.