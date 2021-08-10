Фигурантка, воспользовавшись доверчивостью потерпевшей, использовала её карту для оплаты своих онлайн-покупок.

В конце июля в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 45-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже с её банковского счета 45 000 рублей.Сотрудникам полиции заявительница пояснила, что обнаружила осуществление операций по снятию денежных средств и оплате онлайн покупок, которые она не совершала.В дальнейшем сотрудники полиции выяснили, что женщина периодически давала карту знакомой, помогавшей с покупками.Полицейские установили местонахождение приятельницы потерпевшей и задержали её. Женщина созналась в хищении денег, пояснив, что, пользуясь случаем, оплачивала свои покупки.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).