Ассоциация стоматологов Владимирской области требуют привлечь к ответственности руководителя облздрава. По мнению ее президента, Дмитрия Малянова, исполняющий обязанности главы

Ассоциация стоматологов Владимирской области требуют привлечь к ответственности руководителя облздрава. По мнению ее президента, Дмитрия Малянова, исполняющий обязанности главы департамента не помог зубным врачам региона в организации “централизованной вакцинации” против коронавируса. Согласно постановлению главного санитарного врача работники 12 отраслей, в том числе и медики, должны привиться первым компонентом до 15 августа, а вторым – до