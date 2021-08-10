В соцсетях появилось видео горящей во Владимире машины. На дороге возле Князь-Владимирского кладбища вспыхнул ВАЗ 9-й модели. Сообщение о возгорании на улице Мира пожарные получили 10 августа

В соцсетях появилось видео горящей во Владимире машины. На дороге возле Князь-Владимирского кладбища вспыхнул ВАЗ 9-й модели. Сообщение о возгорании на улице Мира пожарные получили 10 августа около 9.40 утра. Впрочем, тревожный сигнал поступил слишком поздно – машину уже было не спасти. Легковушка полыхала открытым пламенем по всей площади. Обошлось без пострадавших. Тушили автомобиль 6