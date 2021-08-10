Приобретение жилья для многих становится долгожданным событием, но героям этого репортажа новая квартира пока что приносит лишь череду коммунальных хлопот. Ведь в наследство от прежних

Приобретение жилья для многих становится долгожданным событием, но героям этого репортажа новая квартира пока что приносит лишь череду коммунальных хлопот. Ведь в наследство от прежних жильцов им достались радиаторы отопления, состояние которых оставляло желать лучшего. Зимовать с такими батареями новоселы не рискнули и решили заменить их на современные радиаторы. Учитывая плачевное состояние стояков, наши герои