10.08.2021

2021-08-10 15:30:05

Во Владимире сотрудники МЧС проверяют школы на соответствие требованиям пожарной безопасности

Сейчас по всей области сотрудники МЧС проверяют школы на противопожарную готовность к новому учебному году. Сегодня инспекторы пришли в 36-ю школу областного центра. Только во Владимире планируется посетить 51 учебное заведение.



Инспекторы осматривают буквально каждый сантиметр. За парты первого сентября здесь сядут практически 1800 детей. В прошлом году в школе обновили противопожарную сигнализацию. Она позволяет оперативно узнать о возгорании и передать информацию на пульт дежурного. Немаловажно, что в школе проводятся уроки, на которых детям рассказывают о правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций.



Андрей Викман, государственный инспектор пожарного надзора ГУ МЧС России по Владимирской области:



- Смотрим соответствие пожарной безопасности эвакуационных путей и выходов, чтобы в случае возникновения пожаров дети, учителя и иные работники школ могли попросту эвакуироваться. Также, если школа оборудована внутренним противопожарным водоснабжением, проверяем его исправность. Также первичные средства пожаротушения – огнетушители.