10.08.2021

2021-08-10 10:20:15

Во Владимирской области за сутки выявлен 201 больной коронавирусом

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 10 августа 2021 года лабораторно подтвержден 201 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.



53 случая во Владимире, 22 сл. в Гусь-Хрустальном, 18 сл. в Ковровском, 18 сл. в Муромском, 12 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Петушинском, 10 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Суздальском, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Киржачском, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Гороховецком, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Судогодском.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 45 266 случаев заболевания.



10 724 сл. в г. Владимире, 5318 сл. в Гусь-Хрустальном, 4871 сл. о. Муром, 3497 сл. в Ковровском, 2510 сл. в Александровском, 2487 сл. в Петушинском, 1855 сл. в Юрьев-Польском, 1903 сл. в Вязниковском, 1914 сл. в Кольчугинском, 1780 сл. в Суздальском, 1457 сл. в Киржачском, 1453 сл. в Собинском, 1275 сл. в Меленковском, 1050 сл. в Гороховецком, 1043 сл. в Камешковском, 878 сл. в Селивановском, 701 сл. в Судогодском, 550 сл. в г. Радужном.