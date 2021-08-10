Госдума попросит председателя Правительства исправить ситуацию с ростом цен на удобрения.

Госдума попросит председателя Правительства исправить ситуацию с ростом цен на удобрения.В понедельник, 9 августа, совет Государственной Думы РФ принял решение об обращении к Правительству в связи с ростом цен на удобрения. Соответствующее поручение дал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Совет Государственной Думы принял решение об обращении к Председателю Правительства в связи с ростом цен на удобрения", – рассказал спикер Госдумы на своем телеграмм-канале. Он также подчеркнул, что рост цен на удобрения прямым образом сказывается на стоимости продуктов питания."Мы обсудили сложившуюся ситуацию на внутреннем рынке минеральных удобрений в Российской Федерации. Депутаты обратили внимание, что рост цен на удобрения негативно сказывается в том числе на стоимости продуктов питания", – отметил Володин.Для исправления негативной экономической ситуации было принято решение обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину. Вячеслав Володин дал соответствующее поручение профильному комитету Госдумы."Было принято решение подготовить обращение к Председателю Правительства Михаилу Мишустину с просьбой взять ситуацию на контроль", – отметил спикер ГД.