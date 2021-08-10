10.08.2021

2021-08-10 12:40:29

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (29(9775) от 10 августа 2021 года).

РАЗ, ДВА — ВЗЯЛИ!

На минувшей неделе Петровку, 38 посетил восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу Михаил КОКЛЯЕВ. Читайте на странице 2.



ЭТО НАШ ВЫБОР!

Чеканный шаг, строгая выправка. Начинающие полицейские зачитывают текст Присяги. Но пока поздравлять их рано — это тренировка, которую проводят сотрудники Центра служебной и боевой подготовки на базе ОМВД по Обручевскому району. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 27 июля 2021 года назначены. Продолжение на странице 2.



ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПОБЕДОЙ!

В международном аэропорту Шереметьево представители Московской городской организации общества «Динамо» встретили динамовских спортсменов, прибывших с Олимпийских игр в Токио. Читайте на странице 3.



«ЗЕМЛЯ» ИЗ РУК В РУКИ

Корреспонденты газеты «Петровка, 38» вышли на дежурство с участковым уполномоченным полиции ОП Марьинский ОМВД России по району Марьино капитаном полиции Денисом ВЕСЕЛОВЫМ. Читайте на странице 4.



«ВОСХИЩАЮСЬ НАШИМИ СОТРУДНИКАМИ»

Подполковник полиции Николай ЕФРЕМОВ носит погоны уже больше 20 лет — со времён учёбы в Колледже милиции при МЮИ МВД России. Читайте на странице 5.



ПРАЗДНИК ОТВАЖНОЙ ПРОФЕССИИ

В честь Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации, который с 2013 года отмечается ежегодно 25 июля, Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве и Благотворительный фонд «Щит и Лира» провели в дистанционном формате торжественное мероприятие. Читайте на странице 5.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ — ОТ МОСКОВСКИХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МВД России приступило к предоставлению государственных услуг и функций в упрощённом порядке. Читайте на страницах 6-7.



В ПОЛИЦИЮ — ПО QR-КОДУ

В 1-е отделение (комплектования) отдела кадров УВД по ЮЗАО приходят молодые люди, желающие служить в полиции. Проходят собеседование, получают советы, рекомендации, знакомятся с дальнейшим планом действий по трудоустройству. Продолжение на странице 8.



НАСИЛИЕ — АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО

Дом, квартира — это пространство, где чувствуешь себя защищённым от неспокойного внешнего мира. Здесь живут родные люди, которые поддерживают друг друга, заботятся о совместном благополучии. Но, к сожалению, иногда для тех или иных домочадцев общие квадратные метры места жительства превращаются в ненавистную площадь, буквально в пыточную территорию… Подробности читайте на странице 9.



МОШЕННИКИ ЗАНЯЛИСЬ «МОКРУХОЙ» И ХОРОШО НА ЭТОМ ЗАРАБОТАЛИ

В Савёловском районном суде оглашён приговор двоим мошенникам по «мокрому» делу: 57-летняя Гульмира Маллаева и 46-летний Алексей Геращенко несколько лет подряд обманом впаривали гражданам копеечные фильтры для воды за баснословную цену. Читайте на странице 9.



ЗА ЧЕМПИОНОМ МИРА СЛЕДИЛИ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ

В Черёмушкинском районном суде после получения вердикта присяжных вынесен обвинительный приговор Аршаку Балагозяну, Андронику Сираканяну и Андрею Борисенко. Присяжные признали их виновными в убийстве чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Читайте на странице 9.



АГРЕССОР ИЗ КУСТОВ

Любое преступление уже само по себе находится вне границ общественной морали. Но особняком стоят насильственные действия в отношении женщин, по своей природе заведомо более слабых, чем нападающие мужчины. Читайте на странице 10.



ЗОЛОТАЯ ЖИЛА

Автомобильный катализатор — это устройство, которое делает выхлоп менее грязным для окружающей среды. Каталитические нейтрализаторы выхлопных газов содержат палладий, платину и родий – драгоценные металлы, за которые можно выручить неплохую сумму. И, естественно, подобная возможность привлекает злоумышленников. Продолжение на странице 10.



ВЗЯТКА УНИЖАЕТ ЧЕЛОВЕКА!

Анализ уголовной хроники последних дней показал рост преступлений, связанных с дачей или попыткой дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей. Как правило, речь идёт о желании некоторых лиц «всучить благодарность» сотрудникам столичной ГИБДД. Читайте на странице 10.



«ДЕРЖИМ БОЕВОЙ НАСТРОЙ»

За минувшие годы в нашей стране изменился жизненный уклад, образ мыслей и отношение ко многим вопросам, но неизменным остался спрос на качественные медицинские услуги. «Успехи третьей ведомственной поликлиники — это результат слаженной работы всей нашей медицинской команды», — утверждает начальник поликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» майор внутренней службы Михаил ПОЗДНЫШЕВ. Читайте на странице 11.



ОБЯЗАННОСТЕЙ У ПОЛИЦИИ БЫЛО ВЫШЕ КРЫШИ

Путешествуя по газетным страницам «Ведомостей московской городской полиции» за 1851 год, можно сделать вывод: год спокойный. В Первопрестольной идёт ладная мирная жизнь, растёт торговля и промышленность, а число разных ЧП и преступлений далеко от запредельных. Подробности читайте на странице 12.



В ЭТИ ГРОЗНЫЕ ГОДЫ

Для редакционного коллектива столичной ведомственной газеты «На боевом посту», преемником которой в настоящее время является еженедельник «Петровка, 38» Главного управления МВД России по городу Москве, сложнейшим испытанием на мужество и профессионализм стала крайне напряжённая работа в тяжелейшие дни войны. Читайте на странице 13.



НЕ В ЦИФРАХ ПРАВДА!

Председатель Общественного совета при УВД по ЗелАО полковник в отставке Анатолий ХУРУМОВ подтвердил негативное влияние санитарно-эпидемиологических ограничений на деятельность возглавляемой общественной организации, которая в таких условиях не имеет возможности в полной мере реализовать свой потенциал. Читайте на странице 14.



«ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ»

В апреле 1983 года на Центральном телевидении состоялась премьера четырёхсерийного детектива «Гонки по вертикали», снятого на киностудии имени А. Довженко режиссёром А. Муратовым по одноимённому роману братьев Вайнеров. В центре сюжета — противостояние инспектора МУРа капитана Станислава Тихонова (Андрей Мягков) и поездного вора Алексея Дедушкина (Валентин Гафт). Подробности читайте на странице 15.



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