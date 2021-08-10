Рублём, то есть увеличить финансирование. Из-за жаркого лета аграрии Центрального Федерального округа терпят серьёзные убытки. По словам сельхозтоваропроизводителей, отсутствие дождей и

Рублём, то есть увеличить финансирование. Из-за жаркого лета аграрии Центрального Федерального округа терпят серьёзные убытки. По словам сельхозтоваропроизводителей, отсутствие дождей и палящее солнце (а в самые жаркие дни температура превышала норму на 8-10°C) нанесли тяжелый урон масличным культурам, зерновым, овощам на открытом грунте. Как результат, урожай почти в два раза меньше прошлогоднего. Похожая ситуация и