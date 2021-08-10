Это касается тех работников госучреждений, которые не попали под действие “майских” указов президента России. Об этом сообщил губернатор Сипягин в своих соцсетях. В своем посте глава

Это касается тех работников госучреждений, которые не попали под действие “майских” указов президента России. Об этом сообщил губернатор Сипягин в своих соцсетях. В своем посте глава региона не забыл отметить заслугу своего аппарата. Как он указал, возможность проиндексировать зарплаты с 1 августа появилась “благодаря грамотной финансовой политике”. Мной принято решение с 1 августа проиндексировать на